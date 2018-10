CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 24 Haziran'da hayal kırıklığı yarattıysak sorumlusu biziz

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'de kitaplarda yazılı siyasetin uygulanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden kendisine taban bulmaya çalışan bir siyaset uygulanıyor. Çağdaş demokrasilerde bunun üçü de yasaktır. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden siyaset yapılmaz ama Türkiye'de siyasetin temeli bu üç ana nokta üzerine inşa ediliyor. Neden? Kendi taraftarını 'Türkiye'nin sorunlarından koparıp, kendi odama, alanıma hapsedeyim.' Hangi etnik kimlikten, hangi inançtan olursak olalım, hangi yaşam tarzını benimsiyorsak benimseyelim, bir herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyarak şunu yapmalıyız: Ülkede neden işsizlik var? Üniversiteyi bitiren neden iş bulamıyor? Türkiye cari açık vererek neden sömürülüyor? Bu sorulara halk yabancılaşsın diye etnik kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset topluma dayatılıyor." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerden siyasete ilgi göstermesini, siyaseti sıradan bir olay gibi görmemelerini isteyerek, "Siyasete daha fazla ısınırsanız, siyasette daha fazla yer alırsanız, Türkiye çok daha fazla güçlenmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Kişinin adaleti sadece kendisi için değil, toplumum tümü için istemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan bu ülkede yaşayan her insan değerlidir, her insanın siyasi görüşü de değerlidir. Birbirimizi dinleyerek eleştirelim, ön yargılarla değil. Dinleyerek, oturup konuşarak, tartışarak ülkenin gerçeklerini bulmalıyız. 21. yüzyılda her türlü bilgiye süratle ulaşabiliriz. Bilgiye dayanmayan bir öngörü, eleştiri, teorinin dünyada geçerliliği yoktur. Sizler eleştirilerinizi bilgi üzerine inşa ettiğiniz sürece Türkiye'nin geleceği parlak. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Artık dünyanın 500 büyük üniversitesi arasında Türk üniversiteleri yok. Neden? Farklı düşünen hocayı üniversiteden atarsanız, bilgiyi öldürürsünüz. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek orada bilgi üretilmez ki."

"24 Haziran'da CHP'nin internet sitesi çökmedi"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine 24 Haziran gecesine ilişkin, "24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak, bunun sorumlusu biziz. Başka yerde sorumlu aramaya gerek yok, biziz. O gece, belki daha iyi yönetilebilirdi, yönetilmedi. Kalkıp da 'Ben iyi yaptım, o kötü yaptı. O iyi yaptı, ben kötü yaptım.' diye kısır bir tartışmaya girmenin mantığı yok. Sorumluluk varsa, bu sorumluluk bize aittir. Yanlışlık varsa, bu yanlışlık da bize aittir. Denildi ki 'CHP'nin internet sitesi çöktü.' Tamamen asparagas bir haber. Bizim internet sitesi çökmedi. Şunu rahatlıkla iddia ediyorum. Şu anda en güçlü bilgisayar altyapısı CHP'dedir. Biz, son seçimlerde bütün ıslak imzalı tutanakların yüzde 96'sını topladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti ıslak imzalı tutanakların yüzde 96'sını toplamamıştır. 'Birisi kalktı, site çöktü.' diye açıklama yaptı, biz derdimizi anlatamadık. Çöken bir şey yok. Çöken başka bir partinin internet sitesi ama bize mal edildi. Sonuç şu; o gece iyi yönetildi mi? Hayır iyi yönetilmedi. Eleştiri haklı mı? Evet haklı. Kabahat kimde? Kabahat bizde." diye konuştu.

"Bu bir umutsuzluk nedeni olmalı mı? Hayır asla." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi hak isteyen ve hak peşinde koşan insanların tarihidir, adaletsizliğe karşı mücadele tarihidir. Bir yerde bir hata oldu 'Ben bir daha sandığa gitmeyeceğim. Bir daha demokrasiyi savunmayacağım. Demokrasinin yanında yer almayacağım.' demek gençlere yakışmaz. Gençler mücadeleyi yapmalı. Biz yanlış yaptıysak bize hesap sorun, nerede yanlış yaptığımızı sorun. Biz bunun hesabını vermeye razıyız ama 'Sandığa gitmeyeceğim' demek dikta yönetimine teslim olmak demektir. Şimdi, yeniden ufka bakma zamanı. Hatalardan ders çıkarma erdemini yakalayabiliyorsak, o zaman geleceği daha güzel inşa edebiliriz."

Sorunları çözmek için yola çıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimine ulaşmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti.

Toplum üzerindeki baskının yılgınlık yarattığını dile getiren Kılıçdaroğlu, daha özgür, daha güçlü, daha iyi sorgulayan bir toplum yaratmak gerektiğinin altını çizdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi için, Türkiye'nin büyümesi, kalkınması için mücadeleyi her alanda vermeye çalışıyoruz. Yetersiz, eksik görülebilir ama sorunu kavramakta, sorunu çözmekte elimizden geleni yapıyoruz. Bu mücadeleyi vermek boynumuzun borcu. Bizim verdiğimiz mücadele sıradan bir mücadele değil. Yaşadığımız sorunları, her alanda anlatıyorum. Koro halinde 'Türkiye'yi şikayet etti.' diye bağırıyorlar. Dünyanın küçüldüğünün farkında değiller. Türkiye'nin demokratikleşmesi, insanların özgürce düşünmesi, medyanın özgürce yazması, bütün bunları savunmak bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğruların arkasından gitmeye devam etmek gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bunu yapabilirsek, Türkiye'yi aydınlığa çıkarabiliriz. Türkiye'nin koşulları 1920'lerin koşulları değil, milyonlarca üniversitelimiz var. Dünyayla daha barışık bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız ve bunun mücadelesini hep birlikte vermek zorundayız. Bu ülkede hiç kimsenin, özellikle de gençlerin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Eğer bu ülkede bir avuç insan yola çıkıp, ülkenin bağımsızlığı için her türlü fedakarlığı yapmışlarsa, biz bugün milyonlarız ve milyonlarca insan bu ülkenin özgürlüğü, barışı, kalkınması için mücadelede topyekun birlikte hareket etmek zorundayız. Aksi halde bölünen parçalanan, tarihinden koparılan bir gençlik ülkenin geleceğinde söz sahibi olamayabilir. Bizim ülkenin geleceği için güvendiğimiz tek unsur var o da bu ülkenin gençleri." ifadelerini kullandı.