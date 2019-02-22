CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Boğazlıyan'da

YOZGAT (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Boğazlıyan ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

CHP Boğazlıyan Belediye başkan adayı Ali Ayık, İlçe Başkanı Ahmet Peker ve partililer tarafından karşılanan Kaya, burada yaptığı açıklamada, Boğazlıyanlıların belediye başkan adaylarını kendilerini belirlemek istediğini, buna destek verdiklerini, şimdi başkan adayları için destek beklediklerini belirtti.

Yozgat ve Boğazlıyan'a yeterli hizmet yapılmadığını, Yozgat'ın en çok göç veren illerden biri olduğunu ifade eden Kaya, Yozgat'ın milletvekili sayısının düşürüldüğünü kaydetti.

CHP'nin belediye başkanlığını kazanmasıyla ilçeye önemli hizmetler geleceğini dile getiren Kaya, başkan adayı Ali Ayık için destek istedi.

Başkan adayı Ali Ayık ise önceki seçimden beri çalışmalarını sürdürdüklerini ve tüm ilçe halkını kucakladıklarını belirterek. 31 Mart akşamı seçimi kazananın kendileri olacağını söyledi.

Yıldırım Kaya'nın ziyaretine CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan eşlik etti.

