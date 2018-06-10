KARAMAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu mübarek günlerde insanın insana, Müslüman'ın Müslüman'a, komşunun komşuya sahip çıkmasının önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Kötülük kapımızdan ırak iyilik hepinizle beraber olsun." dedi.

Tezcan, Karaman'da Mehmet Çavaş İlköğretim Okulunun bahçesinde Boynuinceliler Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Yemek sonrası konuşan Tezcan, bu gecenin bin aydan hayırlı mübarek Kadir Gecesi olduğunu söyledi.

Bu mübarek günde herkesin dualarının kabul olmasını dileyen Tezcan, "Bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Dünyada acılar olmasın. İnsanlar insana kötülük etmesin." diye konuştu.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Yüce dinimizin emrettiği gibi kardeşlik hakim olsun. Komşusu aç yatarken, kimse tok gezmesin. Yardıma ihtiyacı olana herkes yardım etsin. Yüce Allah'ın verdiğini infak için herkes verdiğini birbiriyle paylaşsın. Kardeşliğimiz daim olsun. Bu mübarek günlerde insanın insana, Müslüman'ın Müslüman'a, komşunun komşuya sahip çıkmasının önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Kötülük kapımızdan ırak, iyilik hepinizle beraber olsun."

Programa CHP İl Başkanı Kadir Ergin, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Karaman milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

Tezcan iftar sonrası partililerle beraber Kazımkarabekir ilçesini ziyaret ederek kahvehanelerdeki vatandaşlarla sohbet etti.