CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Yozgat'ta sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile görüşeceğini söyledi.

Sarıbal, CHP Yozgat İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yozgat'ın tarımıyla, esnafıyla, sanatıyla, kültürüyle Anadolu coğrafyasının en güzel şehirlerinden olduğunu belirtti.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Sarıbal, 24 Haziran'da yapılan erken seçimin de ekonomideki gidişat nedeniyle olduğunu iddia etti.

Sarıbal, son ekonomik gelişmelerden herkesin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevimiz köylünün, memurun, esnafın, öğrencinin, öğretmenin yanında olmak, onlarla bu sorunu paylaşmak, onların bu sorun karşısında ezilmelerine engel olmak." diye konuştu.

Bu sorunu CHP'nin çözebileceğine inandığını dile getiren Sarıbal, "Yozgat'ta bir dizi ziyaretlerde bulunacağım. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile görüşeceğiz. Nasıl etkilediklerini, çıkış önerilerinin ne olacağını soracağız." ifadelerini kullandı.