CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal çiftçilerin sorunlarını dinledi

YOZGAT (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, gübredeki fiyat artışının kontrol altın alınması ve çiftçiye ödenen desteklerin arttırılması gerektiğini bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Sarıbal, beraberindeki CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile Yozgat Ziraat Odası Başkanlığında çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyip görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Sarıbal, Yozgat tarımının sorununun büyük olduğunu, buğday ve yeşil mercimek üreticisinin zarar ettiğini iddia etti.

Tarımsal üretimde ekim ayının gübrenin en yoğun kullanıldığı dönem olduğuna dikkati çeken Sarıbal, şunları kaydetti:

"Bir ay sonra başlayacak ekim için gübre gerekecek. Çiftçi, başta mazot olmak üzere çok sayıda girdi maliyetleri nedeniyle zaten zor durumda. Gübrenin üretim maliyetinde en önemli girdi kalemlerinden biri olması nedeniyle gübre fiyatındaki artış adeta çiftçinin belini büktü. Çiftçinin kullanması gereken gübrenin tamamını kullanabilecek durumu bulunmamaktadır. Çiftçinin gübre kullanamaması durumunda ise üründe kalite düşüklüğü ve rekolte kaybı olacak. Bu kaybın da sadece üreticiye değil, ülke ekonomisine de zarar vereceği aşikardır. Acilen gübre fiyatlarındaki kontrolsüz fiyat artışının kontrol altına alınması, çiftçilere ödenen desteklerin ise arttırılması gerekmektedir."