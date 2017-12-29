CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: Bizde çok adaylı demokratik süreçler işliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partilerindeki kongre sürecine ilişkin, "Bizde birçok il ve ilçe kongresinde iki, üç ve dört adaylı demokratik süreçler işliyor. Bunu biz çok önemsiyoruz. Çünkü biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Bu bizim siyaset anlayışımızın gereğidir." dedi.

Bingöl, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kahramanmaraş kongresinde yaptığı konuşmada, CHP'de yaklaşık 3,5 ay önce başlayan kongre sürecinin devam ettiğini belirtti.

Partilerinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 13 Ocak'ta İstanbul il kongresi ile bu süreci sonlandıracaklarını ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın 20 il kongremiz gerçekleşecek. Bizim parti içi demokrasi anlayışımızın gereği, ilk aşamasından itibaren, demokratik süreci işletmek adına bir kongre takvimi işletiyoruz. İşte bizi diğer siyasi partilerden ayıran temel özelliklerden bir tanesi budur. Diğer siyasi partilerde yine bildiğiniz gibi tek adam anlayışı hüküm sürer. Orada demokratik süreç işlemez. O partilerin kongreleri adeta bir formaliteden ibarettir. Hiçbir yerde bir partilisi genel başkanlarının ve genel merkezlerinin önerdikleri ismin dışında aday olma cesaretini dahi gösteremez. Bizde ise birçok il ve ilçe kongresinde iki, üç ve dört adaylı demokratik süreçler işliyor. Bunu biz çok önemsiyoruz. Çünkü biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Bu bizim siyaset anlayışımızın gereğidir."

"Demokrasiyi çok ama çok önemsemeliyiz"

Parti içinde demokrasi hayata geçirildiğinde Türkiye'de de demokrasinin hayata geçeceğini vurgulayan Bingöl, şöyle devam etti:

"Demokrasinin işlemediği hiçbir ülkede, hiçbir toplulukta insan haklarından bahsedilemez. Demokrasinin işlemediği hiçbir ülkede özgürlükten bahsedilemez. Demokrasinin, tüm kuralları ile geçerli olmadığı ülkelerde baskı, dayatma, şiddet, ayrımcılık ve ötekileştirme vardır. Onun için demokrasiyi çok ama çok önemsemeliyiz. Bunu öncelikle kendi partimizde olabildiğince hayata geçirmek zorundayız. Zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara baktığımızda demokrasinin rafa kaldırıldığından dolayı büyük sorunlarla karşı karşıyayız."

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı.

Muhabir: Ersoy Sevinç