CHP Edirne Milletvekili Bircan'ın beyin kanaması geçirmesi

ANKARA (AA) - Beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın hava ambulansıyla başkente getirildiği, tedavisine Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde devam edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bircan'ın bir program dolayısıyla gittiği Iğdır'da oteldeki odasında rahatsızlandığı hatırlatıldı.

Otel görevlilerince çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bircan'ın, kısa sürede Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilen açıklamada, hastaneye bilinci kapalı getirilen Bircan'ın tomografisi çekilerek beyin içi kanaması olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Hastanedeki başarılı ameliyatın ardından sağlık durumu stabil hale gelen Bircan'ın, ambulans uçakla Ankara'ya getirildiği aktarılan açıklamada, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine alınan Bircan'ın tedavisine devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine nakledilmiştir. Hastanemizde gerekli tertibat alınmıştır. Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan’ın tedavisi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.