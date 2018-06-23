"CHP döneminde bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Onlar gelince bereket kesiliyor, sular kesiliyor, onlar gelince Merkez Bankası boşalıyor, ilaçlar çekiliyor. CHP döneminde İstanbul'da bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü. Bir de su olmadığı için çocuklar yıkanamıyor okulda bit kapıyordu." dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Eroğlu, "Soruyorum İnce, sen evinde kimin getirdiği elektriği kullanıyorsun? Ey İnce, CHP'li Belediye Yalova'yı susuz bırakıyordu, oradaki vatandaşlar 2014 yılında bana mesaj attılar." ifadesini kullandı.

Vatandaşların talebi üzerine harekete geçtiğini anlatan Bakan Eroğlu, "Yıldırım hızıyla Yalova'da suyu verdim. Kardeşler, hakikaten bu CHP gelince bereket kalkıyor. Buna inanıyorum ben. Bu CHP İstanbul'a geldi sular kesildi, Yalova'ya gitti sular akmadı. İnce, Yalova'ya suyu kim getirdi?" diye konuştu.

Türkiye'de 6,5 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de aşağı yukarı 5 bine yakın dereyi ıslah ettik. Neden bahsediyorsunuz? Afyonkarahisar'da gölet yapmadığımız yer kaldı mı? 59 tane bitti, hedef 100'ü tamamlayacağız. Bu CHP'nin Şuhut'ta dikili bir fidanı var mı? Onlar gelince bereket kesiliyor, sular kesiliyor, onlar gelince Merkez Bankası boşalıyor, ilaçlar çekiliyor. CHP döneminde İstanbul'da bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü. Bir de su olmadığı için çocuklar yıkanamıyor okulda bit kapıyordu."