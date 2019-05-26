'CHP adayına yönelik protestoları doğru bulmuyorum'

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını bildirdi.
"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek."