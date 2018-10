Chicago Maratonu koşuldu

CHICAGO (AA) - Tokyo, Boston, New York, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde koşuldu.

Erkeklerde birinciliği, 2 saat 5 dakika 11 saniyelik derecesiyle Farah'ın aldığı yarışta , ikinciliği 2 saat 5 dakika 24 saniyeyle Etiyopya'dan Mosinet Geremew Bayih, üçüncülüğü de 2 saat 5 dakika 50 saniyeyle Japon Suguru Osako elde etti.

Kadınlarda, 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle bitişe ilk gelen Kenyalı Kosgei'yi, Etiyopyalı atletler Roza Dereje 2 saat 21 saniye 18 dakikayla, Shure Demise ise 2 saat 22 dakika 15 saniyeyle takip etti.

ABD'nin en önemli spor faaliyetlerinden olan maratonu yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi.





