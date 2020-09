Chef Remzi Restaurant Düzenlenen Törenle Hizmete Açıldı

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı açılış töreninde ilk olarak konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen işletme ortaklarından Halil Uysal, Ertan Kocatmaz ve Chef Remzi Güçlü tarafından Ürgüp'e kazandırdıkları kaliteli ve güleryüzlü hizmet anlayışıyla sektörde fark oluşturmayı hedefleyen yeni işletmelerinin açılışına katılan değerli protokol üyelerine katılımları ve destekleri için teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, Ürgüp'ün değişim serüveninden bahsederek Ürgüp'e yapılan her girişimi, her yatırımı ve istihdam sağlayacak her işletmeyi destekleyeceklerinden bahsederek işletme sahiplerine ve Ürgüp'e hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Açılış öncesinde davetlilere Chef Remzi tarafından özel olarak hazırlanan kavurmalar, farklı mezelerle hazırlanmış kanepeler ve meşhur vişne soslu incirli baklava ikram edildi.

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminden sonra davetliler Chef Remzi Restaurant’ın hizmet alanlarında incelemelerde bulundular

Düzenlenen açılış törenine Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, Nevşehir JAKEM komutanı Ercan Altın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve Ürgüp AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Çelebi, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Tevfik Öz, Ürgüp CHP İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy, Ürgüp İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Karagöz, Daire Müdürleri, Çok sayıda bölgenin önde gelen iş adamları ve davetliler katıldı.