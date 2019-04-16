Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı istifa etti

CEZAYİR(AA) - Cezayir basınında yer alan haberlere göre, yargının zirvesindeki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e istifasını sundu.

Bilayz, 10 Şubat'ta Abdulaziz Buteflika tarafından Cezayir'de yargı erkinin zirvesindeki Anayasa Konseyi'nin başkanlığına atanmıştı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonrası 2 Nisan'da istifa etmişti.

Ülkedeki krize çözüm aranıyor

Cezayir sokağında "Buteflika rejiminin kalıntısı" olarak kabul edilen aralarında Bilayz'ın da bulunduğu devletin zirvesindeki bazı isimlerin gitmesi yönünde güçlü bir talep bulunuyor.

Cezayirliler düzenledikleri gösterilerde geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Ülkede krizin çözümü için kamuoyunda tartışılan anayasal seçeneklerden biri de Anayasa Konseyi Başkanı'nın istifa etmesi ve yerine bir uzlaşı figürünün atanması olmuştu.

Cezayirli Anayasa Uzmanı Lezhari Buzid, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sorunun çözümü için Anayasa Konseyi Başkanı Bilayz'ın istifa etmesi ve bu göreve herkesin üzerinde uzlaştığı bir ismin getirilmesi gerekiyor. Bu sayede geçici cumhurbaşkanı istifa ettiğinde, bu göreve Bilayz değil herkesin üzerinde uzlaştığı yeni Anayasa Konseyi Başkanı gelecek." diye konuşmuştu.

Buzid, bu çözümle sokağın geçiş dönemi liderlerinin gitmesi yönündeki talebinin ve ordunun vurguladığı anayasal çerçevenin de karşılanacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yargı erkinin zirvesi Anayasa Konseyi

Anayasa Konseyi, yeni cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvuruları, aday listesinin açıklanması, cumhurbaşkanının görevden alınması ve seçim sonucunun açıklanması gibi kritik görevler üstleniyor.

Cezayir anayasasına göre geçici cumhurbaşkanının istifa etmesi halinde, Anayasa Konseyi Başkanı bu görevi üstleniyor.