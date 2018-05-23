Cezaevinden izinli çıkıp kamyonet çalmış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra park halindeki bir kamyoneti çaldığı öne sürülen hükümlü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polise başvuran A.E. Kırmızıtoprak Mahallesi'nde park halinde bulunan iş yerine ait kamyonetin çalındığını bildirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, aracın Kütahya Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Bölgede önlem alan polis ekiplerini fark eden şüpheli, kovalamacanın ardından aracı boş bir arazide terk edip kaçtı.
Polis, bir süre sonra şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı.
Eskişehir Açık Cezaevi'nden izinli çıktığı belirlenen Özkan Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.