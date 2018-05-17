Cezaevindeki çocukları mutlu edecek proje

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan "Küçük adamlar mutlu oyunlar" projesiyle suç işleyen anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ile hükümlü 15-18 yaş grubu gençlerin yeniden hayata kazandırılması amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, Eskişehir H Tipi Cezaevi İnfaz Kurum Müdürlüğü, Eczacı Faruk Erden Anaokulu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliğinin iş birliğiyle geliştirilen projenin protokolü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Cezaevi Müdürü Kamil Özdemir ile TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert tarafından imzalandı.

Doç. Dr. Bilge, yazılı açıklamasında, Eskişehir H tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumunda kalan suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi ile hükümlü olarak kalan 15-18 yaş grubu gençlerin yeniden hayata kazandırılıp, bilinçlendirilmesini hedefleyen projeyle UNICEF Çocuk Hakları Genelgesi'ne göre yüksek fayda içeren aktivite çalışmalarının yürütülmesinin amaçlandığını belirtti.

İki aşamalı projenin 6 ay süreceğini ifade eden Bilge, şunları kaydetti:

"Projenin ana sponsoru TÜGVA Eskişehir Temsilciliği olup, Eczacı Faruk Erden Anaokulu çalışanları, merhum Cumali İspir ve Korel şirketinin sahibi Ali Korkmaz'dır. Projenin ilk ayağında Eskişehir İnfaz Koruma Kurumunda kalan suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi ve etkinleştirilmesi ile hükümlü olarak kalan çocuklara resmi ve dini bayramlarda özel etkinlikler düzenleyerek onların hayatlarına sıcak ve keyifli saatler katarak mevcut çocukları mutlu ve memnun etmektir. İkinci aşamada ise 0-6 yaş grubu çocukların yaşadığı alanların çocuk ruhuna uygun dizayn edilerek kreş ve kum oyun parklarının hazırlanması, açık alanda zaman geçirecek eğlendirici ve motive edici kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesiyle dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılması, sosyal ve ruhsal yönden motive edilerek bu tür bireylerin hayat öykülerinin kalite yönünden iyileştirilmesi hedeflenmektedir."

Bilge, bu tür çalışmaların insan ve çocuk sağlığına maddi ve manevi değerler katacağını vurgulayarak proje ekibi, sponsorlar ve emeği geçenlere teşekkür etti.