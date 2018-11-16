Cezaevinde

NİĞDE (AA) - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bünyesinde, Gıda Kalite ve Kontrol Birimi oluşturuldu.

Adliyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gıda Kalite ve Kontrol Biriminin tanıtımı yapıldı.

Kurum Müdürü Ramazan Fidanoğlu, kurumda gıda üretiminin son sistem teknoloji ile yapıldığını belirtti.

Hijyen konusunda çalışanların bilinçlendirmesinin önemli olduğunu aktaran Fidanoğlu, "Kurumda oluşturulan Gıda Kalite ve Kontrol Biriminin üretim aşamasından dağıtımına kadar takibinin yapılmasının daha etkin olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyon Başkanı Ömer Dadal, Kapalı Ceza İnfaz kurumu Müdürü Osman Yağcı, kurumun 2. müdürleri ve kurum gıda üretim atölye şefleri katıldı.

Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları bünyesinde gıda üretimi yapan kurumlar içerisinde bir ilk olma özelliği taşıyan Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Gıda Kalite ve Kontrol Birimi, faaliyetleriyle üretilen tüm gıda ürünlerinin uluslararası standartlarda, daha hijyenik güvenilir nitelikte üretilmesi ve son tüketiciye ulaşıncaya kadar takibinin yapılması hedefleniyor.



