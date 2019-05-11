Cezaevinde bulunan kadınlar için

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Anneler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın mahkumlar doyasıya eğlendi.



Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun Etkinlik Salonu'nda düzenlenen program, mahkumların tiyatro oyunuyla başladı.

Seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik eden kadınlar, gönüllerince eğlendi, kimi zaman da gözyaşlarını tutamadı.

Programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumu görevlileri, ilçe protokolü ve kadın mahkumlar katıldı.