Cezaevi firarisi sahte sürücü belgesiyle yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, cinayet suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, sahte sürücü belgesiyle araç kullanırken yakalandı.
Cinayet hükümlüsü Harun T'nin 38 ABY 060 plakalı otomobili kullandığını tespit eden polis ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracı takibe aldı.
Sivas Caddesi'nde durdulan otomobilde, üzerinde Muhammed Özyürek adına düzenlemiş sahte sürücü belgesi bulunan Harun T. gözaltına alındı.
Harun T'nin, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.