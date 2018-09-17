Cezaevi firarisi polis uygulamasına takıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya Açık Cezaevinden firar eden hükümlü, Eskişehir Garı'nda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gar binasında güvenlik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.O'nun (26) Genel Bilgi Taramasını gerçekleştirdi.
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O'nun Kütahya Açık Cezaevinden 6 aydır önce firar ettiği, Antalya Emniyet Müdürlüğünce de hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
A.O. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.