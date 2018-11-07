Ceza infaz kurumunda organ bağışı eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırşehir Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda organ ve doku bağışı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Kırşehir Açık Ceza ve İnfaz Kurumunun konferans salonunda personel ve hükümlülere organ ve doku bağışının önemi, faydaları ve gerekliliği konularında sunum yapıldı.

Organ ve doku bağışı eğitimi programında konuşan Dr. Kağan Tiryakioğlu, bilinçli bir toplum oluşturulabilmesi için organ ve doku bağışına olan ön yargıların değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayatın içinde insanların ne zaman neye ihtiyacı olacağı bilinmez. Bizim, ya da en sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olursa ne yaparız, onları yaşatmak için nelerden vazgeçebileceğimizi bir düşünmeliyiz. Bir gün daha bizimle kalması için neleri feda edebileceğimizi de unutmamalıyız. Örneğin diyaliz hastalarının devlete olan maliyeti çok yüksektir. Böbrek nakli ile o insanlar makineye bağlı yaşamaktan kurtulduğu gibi hayata tutunur. Ayrıca önemli bir masraf ortadan kalkar ve böylelikle bütçeye katkı da sağlanır. İnsanların yaşam kalitesi artar. İş gücü kaybını kazanca dönüştürdüğü için insanlar organlarını bağışlayarak devlete de katkıda bulunmuş olurlar."

Yapılan eğitimin ardından Tiryakioğlu, kurum personeli ve hükümlülerin soruları cevaplandırarak organ bağışında bulunmak isteyenlerin taleplerini aldı.



