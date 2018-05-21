Çevreci okullar ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası sona erdi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kampanyanın birincisi, önceki üç yılda olduğu gibi Zübeyde Hanım Anaokulu oldu. Zübeyde Hanım Anaokulu bu yıl ki birinciliği, 788 kilogram atık pille elde etti. Yarışmada Özel İdare İlkokulu ikinci ve Şehit Nuri Yazanel Anaokulu da üçüncü oldu.

Kampanyada dereceye giren okullara ödülleri, kampanya birincisi olan okulda düzenlenen törenle verildi.

Sivas Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, çocukların geleceği düşünülürken yapılması gereken en önemli işlerden birisininde onlara sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu belirtti.

Kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Gül, "Doğal kaynaklarımızı bilinçli tüketmemiz lazım. Bu artık bir devlet politikası haline geldi. Küçük yaşta evlatlarımıza bu bilinci kazandırırsak ömrünün sonuna böyle yaşayacaklardır. Bu kampanyayı hayata geçiren ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise kampanyada 4 yıldır birinci olan Zübeyde Hanım Anaokulu'nu kutlayarak, şunları kaydetti:

"Yavrularımıza verdiğimiz eğitimler ne olursa olsun ilerde onların yaşam tarzı olacaktır. O yüzden çevre bilincini ve doğayı korumayı onlara en iyi şekilde aşılamalıyız. Bu anlamda yaptığımız kampanyalar ve bu programlarımız şehrimize yeni bir ivme kazandıracaktır."

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da bu tür kampanyalar ile öğrencilerin doğa dostu bireyler haline geleceğini belirtti.



Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Abdurrahman Güney ise atık toplama çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, şunları aktardı:

"Geride bıraktığımız yıl içerisinde günlük 15 ton ambalaj atığı, 30 bin 412 kilogram atık yağı ve 3 bin 40 kilogram elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdık. 830 ton tıbbı atık toplayarak bertaraf ettik. Çöpten elde edilen enerjiyle 10 konutun elektrik ihtiyacını karşıladık."

Konuşmaların ardından yarışma sonucunda dereceye giren okullara, masa tenisi, spor seti ve satranç eğitim seti gibi çeşitli hediyeler ve teşekkür belgeleri takdim edildi.



Törene Sivas Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ile belediye başkan yardımcıları ve okul müdürleri de katıldı.