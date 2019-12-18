Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercihler başladı

ÖSYM Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/8 tercih kılavuzu yayımladı.

Genel 18.12.2019, 12:57
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercihler başladı
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ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden tercih kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle 25 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek.

#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı #ÖSYM
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