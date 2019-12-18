Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercihler başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 tercih kılavuzu,'nin internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden tercih kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle 25 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek.