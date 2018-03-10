Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son yüzyıl içerisinde, bu ülkede yaşanan 56 depremde 83 bin insanımızı kaybettik. Maddi kaybımız 100 milyar dolar." dedi.

Kayseri'de, Sahabiye Recep Mamur Camisi ve 36 derslikli ilköğretim okulu temel atma törenine katılan Bakan Özhaseki, hayırseverlere teşekkür ederek, okul ve caminin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Özhaseki, "Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Belki de dünyanın en eski yerleşim yeri Anadolu topraklarında, binlerce yıllık şehirlere sahip ve dört bir tarafında güzellikleri barındıran bir ülkedeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna işaret eden Özhaseki, "Şu anda bile topraklarımızın bir kısmında deprem oluyor. Her gün yüzlerce deprem oluyor ama hissetmiyoruz. 6 ve üzerinde yıkıcı depremlerin sayısı son yüzyılda tam 56, yani neredeyse iki yılda bir yıkıcı deprem var bu ülkede. En son hepimizin yaşadığı Gölcük, Adapazarı depreminde ne kadar insanımızın rahmetli oluğunu biliyoruz. Son yüzyıl içerisinde, bu ülkede yaşanan 56 depremde 83 bin insanımızı kaybettik. Maddi kaybımız 100 milyar dolar. " ifadelerini kullandı.

Özhaseki, şunları söyledi:

"Peki ne yapmamız lazım? Buna uygun davranmamız lazım. Dışarıda sizinle ilgili bir mücadele alanı varsa, gidersiniz mücadele edersiniz ama zeminin altında Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir sünnetullah olan deprem geliyorsa onu anlamaya çalışırsınız, ona uygun davranırsınız. Depremle savaşılmaz, veyahutta göz yumup, tembellik edip başımıza iş gelince 'ne yapalım kader' de denilmez. Bu da doğru değil. Siz kul olarak dışarıdaki tabiat olaylarının hepsini önce anlayacaksınız, bilimsel temellere oturtacaksınız, elinizden geleni yapacaksınız. Ondan sonra işi Allah'a havale edeceksiniz."

Programda, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de birer konuşma yaptı.

İl Müftüsü Şahin Güven tarafından okunan duanın ardından, Bakan Özhaseki ve il protokolü, temel atma törenini gerçekleştirdi.

Cami ve okul temelini inceleyen Özhaseki, ardından Kayseri 13. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret ederek, stantları gezdi.