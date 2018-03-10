Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Buradan kaçan katillere kucak açıyorlar. Türkiye'den giden ne kadar cani varsa kucak açıyorlar, besliyorlar. İçinizde niye bazı mültecileri beslemiyorsunuz da katilleri besliyorsunuz? Bunları sormayacak mıyız?" dedi.

Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Erciyes'te bulunan bir tesiste düzenlenen "Geleneksel Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni"nde, Türkiye'nin üç tarafının denizle çevrili ama 13 tarafının neredeyse düşmanla çevrili olduğunu söyledi.

Son birkaç yıldır yaşadıkları olaylara bakılmasını isteyen Özhaseki, içeride bir PKK belası, eli silahlı cani bir örgüt olduğunu, bunların sivilleri, masumları vurduğunu belirtti.

Türkiye'yi de bölmek isteyen bu terör örgütünün her türlü vahşeti işlediğine fakat Avrupa'nın suçluları kucağına alarak vermediğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, "FETÖ diye bir bela örgüt çıktı. O da ihtilal denemesinde bulundu, masum 250 kişiyi şehit etti, binlerce insanı yaraladı. Onun da failleri belli. Onlar da kaçıyor Batı'ya sığınıyor, Batı bunları da vermiyor. Özgürlüklere inandığı için, insan haklarına saygılı olduğu için, medeni olduğu için mi vermiyor? Aynı Batı IŞİD diye bir belayı başta ABD olmak üzere, bir proje örgütü Suriye'ye koyuyor, sonra IŞİD'i yok edebilmek adına buraya koşup geliyor." diye konuştu.

Batı'nın ikiyüzlülüğünün zirve yaptığı bir ortamda olunduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Buradan kaçan katillere kucak açıyorlar. Türkiye'den giden ne kadar cani varsa kucak açıyorlar, besliyorlar. İçinizde niye bazı mültecileri beslemiyorsunuz da katilleri besliyorsunuz? Bunları sormayacak mıyız? İşte bunları eskiden de biliyordum ama gücümüz yetmiyordu, seslice söylemiyorduk. Şimdi gür bir sesle söylüyoruz. Bunlara karşı mücadeleyi Allah'ın izniyle veriyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz."

Törende, "2017'nin En İyileri"nde fotoğraf kategorisi birincisi Anadolu Ajansı muhabiri Sercan Küçükşahin ile röportaj dalı üçüncüsü Murat Asil de ödüllerini aldı.