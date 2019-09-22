Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'iklim değişikliği' mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi Kararlılık İçin İş Birliği Oturumu'nda "Bir Sonraki Adım" başlıklı panelin kapanış konuşmasını yaptı.

Zirvenin hem ülkeler hem dünya için hayırlı, yapıcı ve olumlu sonuçlar getirmesini umduğunu belirten Kurum, "İklim değişikliğine karşı, ülkeler olarak topyekun hareket etmek zorunda olduğumuz çok kritik zamanlardan geçiyoruz." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadelenin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel boyutları ile son derece karmaşık bir konu olduğunu kaydeden Kurum, Türkiye'nin BM İklim Zirvesi'nin "Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem" temasının hazırlıklarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Hükümetlerimizin belediyelere yol gösterici rol üstlenmesi şart"

Kurum, yerelde iklim eylemini güçlendirmek için uluslararası ve ulusal aktörlerle yerel yönetimler arasında kurulacak iş birliği ağlarının son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle hükümetlerimizin belediyelerimize yol gösterici bir rol üstlenmesi şarttır." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığının önemine dikkati çeken Kurum, "2012'de ülkemizde Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılanmasını sağlıyor, her yıl 300 bin konutumuzu dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'nin en büyük çevre hareketi "Sıfır Atık Projesi"nin başlatıldığını anımsatarak, "Tüm projelerde temel gayemiz, iklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini azaltmak, doğamızı korumak ve şehirlerimizin sürdürülebilir gelişmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Oturuma katılan Kenya Çevre ve Orman Bakan Yardımcısı Betty Maina da Afrika'da ve ülkesindeki çevre konuları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Muhabir: Dildar Baykan



