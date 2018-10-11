Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sivas'a gelecek

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yarın Sivas'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Aydın, makamında düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve proje gezileri kapsamında yarın Sivas'a geleceğini söyledi.

Kurum'un ziyaret programı hakkında bilgi veren Aydın, Bakan Kurum'un kentte valilik ve belediyeyi ziyaret edeceğini, ardından Kale Kentsel Yenileme alanı ve civarı ile Paşabahçe'de incelemelerde bulunacağını belirtti.

Aydın, Vefa Konutları'nın açılışının da Kurum tarafından yapılacağını aktararak, konuk Bakan'ın, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret edeceğini söyledi.

Kentte Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürütülen önemli projelerin olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projemiz, Esentepe ve Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Projemiz çok önemli ve büyük bir projedir. Diğer bir projemiz ise Seyfebeli Küçük Sanayi Sitesi Projesi'dir. Bu projelerle ilgili bakanımıza gerekli olan detaylı bilgileri aktarma fırsatı bulacağız. Sayın Bakanımız da projelerin uygulama alanlarını yerinde görme imkanı bulacak. Sivas için çok yararlı ve faydalı bir ziyaret olacağını düşünüyoruz."

Basın toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da vatandaşları programlara davet etti.