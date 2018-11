Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz

NEVŞEHİR (AA) - Çeşitli inceleme ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantıda Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bakanlık bürokratları da hazır bulundu. Kurum, daha sonra Emlak Konut'un Nevşehir'de yaptığı konutları inceledi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kurum, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından AK Parti iktidarı döneminde Nevşehir'e 7 bin 300 konut kazandırıldığını, bu konutlardan yaklaşık 5 bininin dar gelirli ailelere teslim edildiğini kaydetti.

Kent merkezinde devam eden Kale ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanı ile turistik merkezlerdeki bazı ticari alanların, Nevşehir ve Kapadokya'nın yapısıyla uyumsuz olduğunu vurgulayan Kurum, söz konusu alanların inceleneceğini ve kısa süre içinde yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağını bildirdi.

Nevşehir'in, bulunduğu konum itibarıyla alanının büyük bir bölümünün SİT ve özel koruma bölgesi olduğunu aktaran Kurum, "Buna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı ile görüşmelerimiz var. Turizm sektörünün daha da ileriye taşınması, alan başkanlığı olması noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ecdadın bize emanet ettiğinden daha güzel Nevşehir gerçekleştirme noktasında projeleri gayretle gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin, 1994'te İstanbul'da başlayan serüvenle 2002'de iktidara geldiğini, bu güne kadar lider parti olarak hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirten Kurum, "Türkiye'yi 2071 hedeflerine taşımak için 50 yıllık planları yapıp, bu doğrultuda bir siyasi politika belirlemek istediklerini" kaydetti.

Bu anlamda yerel yönetimlerin önem taşıdığına dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla ülkemizin yaklaşık yüzde 75'ine düzenli depolama tesisi, yüzde 85'ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz. 2023 yılında da hedefimiz tüm ülkeye bu hizmetleri vermek. Bu anlamda belediyecilik ve belediye hizmetleri çok büyük önem arz ediyor. TOKİ tarafından buraya 7 bin 300 konut gerçekleştirdik. Konutların 5 bine yakını orta gelirli ailelere dağıtıldı. 5 cami, 5 hastane, okul, sağlık ocağı ile birlikte 759 milyon liralık yatırım yaptık. Bakanlık olarak Nevşehir’de çeşitli yatırımlar da yaptık. Ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden tarım arazisini kiraladık. Birçok çiftçimiz bundan faydalandı. Bölgedeki atıl durumdaki hazine taşınmazlarının da kiralamalarını yapıp bu bölgedeki istihdamı arttırmak adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz. 2 milyar 86 milyon lira hizmet yapılmıştır. Biz bunları daha da artırmayı daha büyük motivasyonla sürdüreceğiz. Ülkemiz, ekonomik bir savaşla karşı karşıyaydı. Ancak bu ekonomik savaştan hep birlikte, bir ve beraber olarak çıktık. Çok daha güçlü çıkacağız, çok daha güçlü ülke olacağız. Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, söz sahibi olmaya da devam edeceğiz. Terör örgütüne ve terör örgütüyle bağlantılı hiçbir örgüte bu topraklarda hizmet etmelerine, propaganda yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bir ve beraber olduğumuz sürece de her zaman güçlü olacağız. Bunu da tüm milletlere anlattık diye düşünüyorum."

Kurum, mart ayında yapılacak yerel seçimde, sosyal belediyecilikle başlayan ve bu süreçte gönül belediyeciliğine dönen siyasette herkesi kapı kapı ziyaret edeceklerini belirterek, Nevşehir'i bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için vatandaşın derdini, tasasını dinleyip çözüm önerileri sunmak gerektiğini vurguladı.