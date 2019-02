Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 590 bin konutun kentsel dönüşümünü sağladık

GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki "Nohut Tohumu ve Bez Torba Dağıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu söyledi.

Bu yüzden çiftçilerin sürekli desteklenmesi gerektiğini belirten Kurum, Gaziantep'te de örnek bir çalışmanın hayata geçirildiğini, 2014 yılından bu yana da 1 milyon liradan fazla harcanarak çiftçilere tohum dağıtıldığını bildirdi.

Kurum, bu sayede Gaziantep'te belediyelerin çiftçilerin gönlüne girdiğini dile getirerek kentte gönül belediyeciliği örneğinin net şekilde gösterildiğini vurguladı.

Kentteki çalışmaların tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olmasını dileyen Kurum, "Çiftçimizin harmanında ne varsa bizim torbamızda o var. Şimdi bakıyorsunuz halde 2 liraya satılan ürünler, markette 10 liraya satılmak isteniyor. Tanzim satış noktasında da hem çiftçinin hem de vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalar yürütülüyor." ifadesini kullandı.



Kurum, bugün çiftçilere 350 ton tohum dağıtılacağını belirterek milli tohum kullanılmasını çok önemsediklerinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı manifestoyu anımsatan Kurum, şöyle konuştu:



"Bunların büyük çoğunluğu bizim bakanlığımızı kapsıyor. Hakkaniyet ve gönül rızasını gözeterek tüm şehirlerimizin geleceğini düşünerek yapılması gerekenler üzerinde çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestodaki kalemlerden biri de kentsel dönüşümdü. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kartal'da 21 canımız gitti. Hepimiz çok üzüldük. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz, 5 yılda 15 milyon konutun dönüşümünü sağlamak."

Kartal'daki riskli binalar

Murat Kurum, İstanbul Kartal'daki 9 riskli binanın boşaltıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bina taşınma işlemleri ise bugün itibariyle tamamlandı. Biraz sonra da bakanlık ekiplerimiz bölgedeki 9 binanın da yıkımını gerçekleştirecek. Bunları yaparken hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Taşınma işi için ilgili bakanlıklarımızla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5'er bin lira para verdik. Onları güvenli bir şekilde sağlam binalara taşıdık. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza bin 500 liraya kadar kira yardımı yaptık, evine giremeyen vatandaşlarımıza da taşınması ve eşyasını alabilmesi için yaklaşık 40 bin lira ödeniyor."

81 ile gönderilen genelge

Riskli binaların yıkılmasının ardından TOKİ ve İller Bankası eliyle, birçok yerde yapıldığı gibi, vatandaşı mağdur etmeden kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini anlatan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:



"Manifesto çerçevesinde tüm bakanlıklarımız kentsel dönüşümle ilgili her noktada çalışıyor. Dün 81 ile genelge yayınladık. Bu çerçevede riskli bina varsa, vatandaşın malını, canını riske atan bina varsa belediye başkanlarımız bunu tespit edecek, öncelik sırasına göre de kentsel dönüşüm strateji planı geliştirilecek. Strateji planı çerçevesinde de şehirlerimizde kentsel dönüşümü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun ve vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde gerçekleştirmiş alacağız. Hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'deki 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Bu noktada bakanlık olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla arkadaşlarımız tüm Türkiye'ye ilişkin planlarını yaptılar, belediyelerimizle bu süreci yöneteceğiz. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir daha analar ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. Buna ilişkin kararlıyız. 81 ilimizde de bu çalışmayı kararlı şekilde yürüteceğiz."



Bakan Kurum, şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek istediklerini, bunun için her şehre en az bir millet bahçesi yapılacağını, bu sayede de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını dile getirdi.



Marka şehirler için bunların önemli olduğuna dikkati çeken Kurum, "Şehirlerin yaşam kalitesini artırmak adına altyapıdan üstyapıya kadar her şeyi 2023 yılı sonu itibarıyla hizmet verebilir hale getirmek istiyoruz. Zaten bunun için de belediyelerimiz yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

"Şehirlerimiz daha planlı büyüyecek"

Ülke genelinde çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini bildiren Kurum, bu konuda da önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, "Bundan sonra şehirlerimiz daha planlı büyüyecek, gelecek kuşaklara daha düzenli şehirler bırakacağız." ifadesini kullandı.



Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde tüm gönüllere dokunmayı arzuladıklarına vurgulayarak, "Çünkü vatandaşların gönüllerini fethedemiyorsak bizim yaptığımız belediyecilik de bakanlık da boşa. Hepinizin dertlerini dinleyeceğiz, sizlerle dertleneceğiz. Yapabileceklerimizi yapacağız, yapamadığımızı da niye yapamadığımızı size anlatacağız." diye konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çiftçilerin adeta göz bebekleri olduğunu belirterek, çiftçilerin desteklenmesine yönelik yaptıkları çalışmaların artık Türkiye'ye model olduğunu söyledi.



Lezzetin başkenti olma unvanını sürdürebilmek için üretim ayağını da güçlü tutmak istediklerini anlatan Şahin, gönül belediyeciliğini benimsemiş anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiftçilere nohut tohumu dağıttı.

Muhabir: Kerem Kocalar