Çeşitli kaynaklardan getirilecek sular Beyşehir Gölü'nü kurtaracak

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çeşitli kaynaklardan getirilecek sularla son dönemde su hacmi azalan Beyşehir Gölü'nün kurtarılacağını belirtti.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl su seviyesinin oldukça düşük olduğu Beyşehir Gölü'ne farklı kaynaklardan su aktarılması için proje yürüttüklerini söyledi.

Projenin devreye girmesiyle Beyşehir Gölü'nün gelecek 100 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Yürütülecek projenin ayrıntıları önümüzdeki günlerde netleşerek kamuoyuna açıklanacak. Ülke olarak gelin Beyşehir Gölü'ne hep beraber sahip çıkalım. Beyşehir Belediyesi olarak zaten gölün sorunlarının çözümü noktasında en üst düzeyde girişimlerimiz devam ediyor. Bu sorunların çözümü hususlarında ilgili tüm kurumlarımızdan ve vatandaşlarımızdan da destek ve katkılar sunmasını bekliyoruz. Öncelikle gölde zemin temizliği olmazsa olmazımız. Önümüzdeki günlerde inşallah Beyşehir Gölü’nde kısmi temizlik yapılacak."

Gölün Beyşehir tarafında 50, Hüyük tarafındaysa 10 kilometrelik kıyı şeridinde kısmi temizlik yapılmasının hedeflendiğini vurgulayan Özaltun, "Ankara Mogan Gölü'ndeki temizliğin bir benzeri inşallah Beyşehir Gölü'nde de olacak. Sosyal medyadan sürekli 'gölümüze sahip çıkalım' deniliyor. Ama nasıl sahip çıkalım ki, bu noktada Beyşehir Gölü'nün kenarlarında bulunan sazlıklarla diğer taraftan BSA kanalından akıtılan suya önce 'dur' dememiz gerekiyor." diye konuştu.