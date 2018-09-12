Cesetlerin, iş adamı ve eşine ait olduğu belirlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araç içinde 2 kişinin cesedi bulundu.

Ağıllı köyü kırsalında sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan bir çoban, arazide yanmış hafif ticari araç gördü.

Aracı kontrol eden çoban, içerisinde yanmış 2 ceset buldu.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yanan araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Cesetlerin, kent merkezinde ikamet eden iş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'a ait olduğu öğrenildi.

Akkoç çiftinin, Nevşehir-Aksaray yolunda bulunan bir sitedeki bağ evinden kaçırıldıkları yönünde dün akşam saatlerinde emniyete ihbarda bulunulduğu, ekiplerin bağ evindeki incelemelerinde de kan izine rastlandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2018, 14:14