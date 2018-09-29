CerModern sezonu Eren Eyüboğlu ile açacak

ANKARA (AA) - Başkentin en önemli modern sanat merkezlerinden biri olan CerModern, yeni sezona Eren Eyüboğlu'nun şimdiye kadar açılmış en kapsamlı sergisi olan "Eren Eyüboğlu -Yaşamı ve İşleri" ile başlayacak.

CerModern'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ekim'de açılacak "Eren Eyüboğlu -Yaşamı ve İşleri" sergisi, 10 Mart'a kadar CerModern Ana Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer'in üstlendiği sergide, sanatçının 1930'ların Paris'inden 1980'lerin İstanbul'una uzanan değişimlerine şahit olunacak.

Sergide sanatçıya ait seramik, kara kalem, yağlı boya, sulu boya, ve guaj boya eserlerin yanı sıra eskizler ve özel fotoğraflar da sergilenecek.

- Eren Eyüboğlu kimdir?

Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olan Eren Eyüboğlu'nun Romanya'nın Yaş kentinde başlayan ve oradan Paris'te Andre Lhote'un atölyesine uzanan sanat eğitimi, 1931'de şair, yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile karşılaşmasından sonra Türkiye'ye ulaştı.

Eyüboğlu, yaşamı boyunca farklı teknikleri, etkileri, birbirinden farklı formlara ve alanlara uygulayabilmiş bir sanatçı olarak tanınıyor. Yapıtlarında folklorik özellikler, plastik değerlerle bütünleştirilirken, süslemecilikten kaçınan bir sanat anlayışı ön plana çıkıyor.