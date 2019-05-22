ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çerkes sürgününün 155. yılı dolayısıyla, "Yurtlarından koparılan, zulme uğrayan ve hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Üzerinden geçen bir buçuk asra rağmen, 1864 #ÇerkesSürgünü'nde yaşanan acıların miras bıraktığı hüzün hiç eksilmedi. Yurtlarından koparılan, zulme uğrayan ve hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz."
Bakan Gül, klibin sonunda, "21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü'nü unutmadık." ifadelerine yer verdi.