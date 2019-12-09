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Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
Genel 09.12.2019, 10:20
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
Lavaboda kırdığı fayanslarla bileklerini kesmeye çalışan Arduç'u gören ceza infaz kurumu görevlileri, müdahale ederek Arduç'u hastaneye kaldırdı.
Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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