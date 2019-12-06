Son Dakika
Ceren Özdemir'in katil zanlısı başka cezaevine nakledildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle başka cezaevine sevk edildi.
Genel 06.12.2019, 14:05
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle başka cezaevine sevk edildi.
Zanlı Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle buradan başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49