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Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren zanlı Özgür Arduç, adliyeye sevk edildi.

Genel 05.12.2019, 13:20
Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi Ceren'in katil zanlısı suçunu itiraf ettiÖzdemir'in katil zanlısı: Daha fazla kişiyi öldürmek için tabanca bulmaya çalıştım"Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Zanlı zırhlı araca bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü. Adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

#türkiye
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