Ceren Özdemir cinayetinin sanığı ikinci kez hakim karşısında

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

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