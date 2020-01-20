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Ceren Özdemir cinayetinin sanığı ikinci kez hakim karşısında
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Genel 20.01.2020, 11:27
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.Bale tutkunu Ceren'in hayalleri yarıda kaldıCeren Özdemir cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktıCeren Özdemir cinayeti sanığının cezai ehliyeti tamCeren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı
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