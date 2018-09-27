CEPTETEB 600 bin müşteriye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, üçüncü yılında 600 bin müşteriye ulaştı.

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın 2015'te hayata geçirdiği dijital bankacılık platformu CEPTETEB'in müşteri sayısı 600 bine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, dijitalleşmenin hayatın her alanında ağırlığının artmasıyla bankacılık faaliyetlerinin de dijital dünyaya taşındığını belirtti.

Bankacılık sektöründe dijital kanalların kullanım oranının hızla arttığına işaret eden Mendi, şunları kaydetti:

"Müşteriler hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlayan bu kanalları daha fazla kullanıyor. Biz de TEB olarak, bu alandaki yatırımlarımızın odağında bulunan dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB ile müşterilerimizin bankacılık işlemlerini dijital kanallardan kolayca yapmalarını sağlıyoruz. TEB müşterilerine baktığımızda, bankacılık işlemlerinin yüzde 86'sını dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Her iki müşterimizden biri online bankacılık kanallarımız üzerinden işlem yapıyor. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1 milyonu aştı."

Mendi, CEPTETEB ile kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartları ve zengin içerik sunduklarını vurgulayarak, uygulamanın havaalanından hızlı geçiş, ücretsiz EFT ve havale, yüksek faizli vadeli hesap gibi avantajları bulunduğuna dikkati çekti.