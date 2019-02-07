Cep telefonundaki kamera kayıtlarından hırsızlık zanlısını yakalattı

- Konya'da bir iş yeri sahibi, evindeyken cep telefonundan canlı olarak izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden, marketine giren hırsızlık zanlısını farkederek, yakalanmasını sağladı - Polisteki ilk ifadesinde "Paraya ihtiyacım olduğu için yaptım" dediği öğrenilen şüphelinin, hırsızlık suçundan 7 ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi