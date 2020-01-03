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Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu
Erzincan'da yaşayan Cemile Dağdal, 86 yıl sonra kimliğine kavuştu.
Genel 03.01.2020, 14:11
ERZİNCAN (AA) - Rahatsızlığı nedeniyle 2019 yılının Temmuz ayında gittiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimliği olmadığı anlaşılan Cemile Dağdal, yetkililerin girişimiyle 86 yaşında nüfus cüzdanı aldı.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Sezgin, Dağdal'ın birlikte yaşadığı oğlu Dursun Erzincanlı'nın (46) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek kimliğini teslim etti.
Dursun Erzincanlı da daha önce annesine kimlik çıkarmak için birçok girişimde bulunduklarını ve sonuçsuz kaldığını anlatarak "Küçük yaşlarda annemin ailesi ölmüş, onun için kimlik çıkarılamamış." dedi.
Erzincanlı, artık annesini rahatlıkla hastaneye götürüp tedavi ettirebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.