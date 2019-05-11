Cem Vakfı Genel Başkanı Döner Zara'da

SİVAS (AA) - Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çelik'i makamında ziyaret eden Döner, "İnsan mozaiğinin örnek yerlerinden biri Zara ilçemizdir. Genç ve dinamik bir belediye başkanının seçilmiş olması ilçe için bir şanstır. Toplumun her kesimini eşit sayan bir belediye başkanının gerçekleştireceği projeler bizleri umutlandırmaktadır." dedi.

Belediye Başkanı Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçe merkez nüfusumuz 12 bin olsa da gurbette yaşayanını da sayarak 300 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı olacağım. Belediyemizle, halkımızla, iş adamlarımızla, ayrı gayrı olmadan ilçemizi birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.