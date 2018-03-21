Çelik, projelerini anlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı.

Çelik, şehrin farklı yerlerinde devam projelerle ilgili basın mensuplarına brifing verdi.

Kayseri'nin Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğunu ve şehre yapılan yatırımların da büyüklükleriyle dikkat çektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarla kesintisiz ulaşımı sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Orgeneral Hulusi akar bulvarı alternatif yollara yenisini kazandıracağız. Özellikle organize sanayi bölgesi trafiğini rahatlatacak bir çalışma olacak bu yol. Mevcut meskun mahallelerde yol açmak kolay değil. Cesaret istiyor biz herkesin hakkını vererek bu yolları açıyoruz. Derevenk Viyadüğü 2019 da ulaşıma açılacak. Ayak boyu 180 metre olacak çok yüksek bir viyadük olacak.Son üç yılda rekor seviyede bir çalışma gerçekleştirmişiz. Yaptığımız işlerin hepsi trilyonluk işler. Bugün gezide gördüğümüz yerlerin maliyeti 500 trilyon lira. Bu rakamın fazlası var eksiği yok. Batı normlarında bir şehir olmak istiyorsak artık ihtiyaçları öncesinden görüp planlamayı ona göre yapmamız gerekiyor. Şehrin gelecekteki 10-20 yılını şimdiden planlamak gerekiyor. Bu projelerin hepsini hizmet dönemimizin sonuna kadar bitirmek istiyoruz. İnşallah bu projeler sonunda yeni devasa projelerin de devamı gelecek."

Brifing kapsamında, Derevenk Viyadüğü, alt geçitler, tramvay hatları, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı yol genişletme çalışmaları, Talas-Hisarcık-Hacılar-Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolu, Furkandoğan Kavşağı'ndaki çalışmalar yerinde incelendi.