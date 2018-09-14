Çelik, kavşak çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent genelinde devam eden katlı kavşak çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, Tuna ve 30 Ağustos katlı kavşak çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Çelik, Kocasinan Bulvarı üzerindeki son katlı kavşağın tamamlanmasıyla bulvarın DSİ'den, Argıncık ışıklara kadar kesintisiz hale geleceğini belirtti.

Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı alt geçit uzunluğunun toplam 780 metre olduğunu ifade eden Çelik, Tuna Kavşağı'nda 130, 30 Ağustos Kavşağı'nda ise 140 metre kapalı kesit bulunduğunu kaydetti.







