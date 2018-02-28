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"Çekya'yı kınıyoruz"

- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar: "Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptığımız bugünlerde eli kanlı teröristi yakalayıp sonra serbest bırakan Çekya'yı kınıyoruz"

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:59
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ANKARA (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptığımız bugünlerde eli kanlı teröristi yakalayıp sonra serbest bırakan Çekya'yı kınıyoruz." dedi.

Vakıf üyeleri, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasını protesto etmek amacıyla, Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Vakıf Genel Başkanı Aylar, burada yaptığı açıklamada, şehitler ve gaziler adına toplandıklarını belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptığımız bugünlerde eli kanlı teröristi yakalayıp sonra serbest bırakan Çekya'yı kınıyoruz. Türk düşmanlığı size bir şey kazandırmaz. Asıl, Türk milletinin dostluğunu kazanın." dedi.

Çekya hükümetinden Müslüm'ü tekrar yakalayıp Türkiye'ye teslim etmesini isteyen Aylar, yaptıkları eylemle "iki yüzlü Avrupa"yı protesto ettiklerini ifade etti.

Aylar, teröristin serbest bırakılmasının, uluslararası hukukta yerinin olmadığını vurguladı.

Çekya'nın, Salih Müslüm'ü serbest bırakmakla Türkiye'yi karşısına aldığına dikkati çeken Aylar, vatandaşlara Avrupa menşeili malları protesto edip, yerli üretim ürünleri kullanmaları çağrısında bulundu.

Türk bayrağı taşıyan üyeler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Terörist Avrupa" sloganları attı.

Açıklamanın ardından grup, elçilik önünden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
ÇekyaÇekya'nın Ankara BüyükelçiliğiProtestoTerör örgütü PYD/PKK'nın Eski Eş Başkanı Salih MüslümTürkiye Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar
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