Çekmecedeki yorumlarla kitap sevgisini aşılıyorlar

SİVAS (AA) - İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde bir okulda başlatılan "Çekmeceye Sığan Dünyalar" projesiyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığında artış yaşandı.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Çekmeceye Sığan Dünyalar" projesi kapsamında okul girişinde 126 çekmecenin bulunduğu kitap görünümünde dolap tasarlandı.

Bu çerçevede dolapta yer alan çekmeceler, kütüphaneden ödünç kitap alan öğrencilere veriliyor.

Öğrenci, kütüphaneden alıp okuduğu kitaplar hakkındaki düşüncelerini ve pasajları çekmecesine yazarak arkadaşlarıyla paylaşıyor. Böylelikle bütün öğrencilerin birbirlerini motive etmesiyle daha fazla kitap okunması sağlanıyor.

Her ay en fazla kitap okuyanlara ödüllerin verildiği projede, en çok tercih edilen yazarların yaşamları ve eserleri de özel programlarla öğrencilere anlatılıyor.

Proje sayesinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının yaklaşık yüzde 131 arttığı belirtildi.

Okulun müdürü Serdar Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuduğunu anlayabilen, anladığını yorumlayabilen ve analitik düşünme becerisi gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bu amaçla "Çekmeceye Sığan Dünyalar" projesini başlattıklarını anlatan Meral, işe okulun en atıl bölgesindeki kütüphanenin yerini değiştirerek başladıklarını dile getirdi.

Meral, kütüphanenin içeriğini de zenginleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Proje sayesinde okuma oranlarımızı yüzde 131 artırdık. Projemizin uygulanması öğretmen ve öğrencilerimizin büyük gayretiyle oldu. Sahiplenildi ve takiple bu başarılar elde edildi. Projemizi yerinde inceleyen ve büyük destekler veren Kaymakamımız Mehmet Sayın'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi anlamda tüm desteklerini bizden esirgemediler. Özellikle ilçeye tanıtılmasında ve yurt genelinde tanıtılması noktasında talimatları oldu."

Proje koordinatörü ve okulun müdür yardımcısı Ahmet Hoplamaz da öğrencilerin okuma alışkanlığını perçinlemek, kitaplarla öğrenciler arasında bir dostluk, bağ kurmak hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Hoplamaz, kütüphaneden kitap alan öğrenciye bir ay boyunca kullanabileceği bir çekmece hediye ettiklerini ve öğrencilerden bir ay süresince okudukları kitapların yorumlarını, özdeyişleri, şiir ve metin gibi pasajları bu çekmecelere yerleştirmelerini istediklerini anlattı.

Öğrencilerin, bir ay süre içinde kendi çekmecelerini kitaplarla ilgili yazılarla doldurduklarını vurgulayan Hoplamaz, "Çekmeceye, bir öğrenci bir ay içerisinde bir kitap okursa kırmızı, ikinci kitapta mavi, üçüncü kitapta da sarı görseller yerleştiriliyor. Böylece ay sonunda bir öğrencinin ne kadar kitap okuduğunu da tespit etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoplamaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çekmecelerde öğrenciler okudukları kitaplar hakkında yorumlar yapıyorlar, beğenip beğenmediklerini vurguluyorlar. Bu projenin amacı merak unsurunu perçinlemekti, kitaplara duyulan merakın artırılmasına yönelik bir çalışmaydı. Eylül ayında yapılan ankette okuma oranının çok düşük olduğu, kütüphaneden istifade etme oranının çok düşük olduğu tespit edilmişti. En son yaptığımız ankette okuma oranı yüzde 131 artış gösterdi."

Proje koordinatörlerinden 11. sınıf öğrencisi Rukiye Yılmaz ise proje sayesinde okuldaki bir çok arkadaşını okumaya teşvik ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Okumanın bizler için ne kadar önemli olduğundan arkadaşlarımıza bahsettik. Projenin amacı hem arkadaşlarımızla bilgi alışverişi yaparak okuduğumuz kitapları birbirimize aktarmak hem de daha az okuyan öğrenci arkadaşlarımızı daha çok kitap okumaya teşvik etmek." dedi.