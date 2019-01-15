SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, vatandaşlara elektrik arızalarına yetkisiz kişilerin müdahale etmesine izin vermemeleri uyarısında bulundu.

Kıvılcım, yaptığı yazılı açıklamada, insan hayatının temel ihtiyacı olan elektriğin güvenli kullanımına dikkati çekerek, ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki elektrik tüketicilerine çağrı yaptı.

Vatandaşlara elektrik arızaları ile ilgili 186 numaralı çağrı merkezine veya 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'na ihbarda bulunabileceklerini anımsatan Kıvılcım, elektrik arızalarına yetkisiz kişilerin müdahalesinin hayati tehlikelere neden olduğuna işaret etti.

ÇEDAŞ'ın, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 52 bin 789 kilometrekare gibi geniş bir alanda 970 binden fazla abonenin enerji ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kıvılcım, ekiplerin kesintisiz enerji için 7/24 sahada görev yaptığını aktardı.

Özellikle kış aylarında kırsal kesimlerde bazı vatandaşların arızalara kendilerinin müdahale etmeye çalışmasının ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye neden olduğuna işaret eden Kıvılcım, şunları kaydetti:

"Hizmet bölgemizde elektrik hatlarında iletken kopması ya da trafolarda arıza yaşanması gibi durumlarda, yetkisiz kişilerin müdahale etmeleri kesinlikle yasak ve tehlikeli. Ancak zaman zaman üzülerek görüyoruz bazı kişiler onarım yapmak adına pano ve trafolara, kopan iletkene müdahale etmeye kalkmakta. Oysa gözle görünmeyen, varlığı sadece özel aletlerle anlaşılabilen elektriğe bu tarz müdahaleler büyük tehlike içeriyor. Abonelerimiz böyle durumlarda söz konusu kişileri uyarmalı ve hızla bizimle iletişime geçmeli."