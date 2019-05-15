ÇEDAŞ'tan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konferansı

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla Sivas, Tokat ve Yozgat’ta üniversite ve meslek liselerindeki öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda konferans verdi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, ‘elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda konferanslar düzenlendi.

Üç ilde düzenlenen, 500’den fazla öğrenciye ulaşılan konferanslarda ÇEDAŞ İş Sağılığı ve Güvenliği (İSG) Yöneticisi Fatih Ergüt ile İSG Uzmanları İlhami Kıcır ve Muhammet Kılıç tarafından, iş güvenliğinin amacı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, iş güvenliği çalışma alanı ile iş kazalarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere elektriğin zararlı etkilerinin yanı sıra havai hatlarda yatay ve düşey yaklaşım mesafeleri, elektrik kaynaklı yanıkların sebepleri, farklı amperlerdeki elektrik akımlarının insan sağlığına etkileri, elektrik çarpmasının nedenleri ve sonuçları ile elektrik çarpılmalarına karşı alınacak güvenlik tedbirleri anlatıldı.