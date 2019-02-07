ÇEDAŞ’tan öğrencilere güvenli elektrik kullanımı eğitimi

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) yetkilileri, okullarda güvenli elektrik kullanımı eğitimi verdi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimin ilki Gemerek Özel İdare ve Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Uzmanlar, öğrencilere elektriğin nasıl elde edildiği, elektriği doğru kullanma ve tehlikelerinden korunmanın yollarını anlattı. Elektrik direklerinden kopan tellerden uzak durulması gerektiğine işaret eden uzmanlar, öğrencilere bu konuların yer aldığı video izlettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bu eğitimlerle hayatın hemen her alanında kullanılan elektrikle ilgili çocuklarda bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Sektörde öncülük rolü üstlenen bir şirket olarak çocuklarımızı güvenli elektrik kullanma konusunda bilgilendirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu eğitimlerle alınmayan önlemler ya da dikkatsizlik sonucu ortaya çıkabilecek istenmeyen kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Elektrikle ilgili risklerin bilinmesinin yanı sıra bu eğitimlerde elektrik nedir, nasıl üretir gibi konuları da anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.