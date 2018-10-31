ÇEDAŞ'tan ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), "Enerjinle Bir Çocuğun Kalbine Dokun" Projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verme anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ, gönüllülük projeleriyle de farkındalık oluşturuyor.

Bu doğrultuda ÇEDAŞ personelinin gönüllü katılımıyla oluşturulan Çalışan ve Toplum Beklentileri Komisyonu, "Enerjinle Bir Çocuğun Kalbine Dokun" Projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında şirket içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek bütçe oluşturan komisyon üyeleri, elde ettikleri gelirle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için çeşitli hediyeler aldı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'taki il milli eğitim müdürlükleriyle koordineli olarak yürütülen projede, ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi.

Komisyon üyeleri, Sivas'ın Kangal ilçesindeki Havuz İlköğretim Okulu ile Alacahan İlköğretim Okulu, Tokat’ın Sulusaray ilçesindeki Ballıkaya İlköğretim Okulu ve Yozgat merkezdeki Çadırardıç İlköğretim Okulu'ndan yaklaşık 100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabıdan oluşan hediyeler dağıttı.

Hediyeler dolayısıyla ÇEDAŞ Çalışan ve Toplum Beklentileri Komisyonu üyelerine teşekkür eden öğrenciler, yeni kıyafetlerini ve ayakkabılarını giymenin mutluluğunu yaşadı.