SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen ve dünyanın en önemli çevresel aktivitelerinden sayılan "Dünya Saati" etkinliğini destekleyeceğini bildirdi.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 950 bin aboneye kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için yatırım, tesis ve Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇEDAŞ, küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirilen 'Dünya Saati' etkinliğine destek verecek." denildi.

ÇEDAŞ, 24 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30 ile 21.30 arasında tüm dünyayla eşzamanlı olarak 51 işletme binasının ışıklarını söndürecek.