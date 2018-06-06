SİVAS (AA) - Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ’yi (ÇEDAŞ) 'En Çevreci Kurum' ödülüne layık gördü.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sivas Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ödülü, Kredi Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç’un elinden alan ÇEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Servet Güney, "Yaşanabilir çevre ve kentlere sahip olmak hepimizin görevi. Böyle bir ödülü almaktan büyük gurur duyuyoruz. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere çevreyi koruyan, doğal yaşama destek olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye hizmet veren ancak kendini sadece elektrik dağıtımı yapan bir şirket olarak konumlamayan ÇEDAŞ'ın, çevre duyarlılığı ile de öne çıktığını belirtti. Bünyesinde Çevre Yönetim Sistemini kuran ÇEDAŞ'ın, 28 Şubat 2017 tarihinde ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi Uygunluk Belgesi alarak bu konudaki çalışmalarını taçlandırdığını aktaran Akboğa, "ÇEDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamu kurumlarında başlatılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'ne elektrik dağıtım sektöründe destek veren ilk şirket oldu." açıklamasında bulundu.

Akboğa, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek adına ofislerdeki çöp kovalarını kaldırdıklarını, atık noktaları oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra saha operasyonlarımızda da çevreyi etkileyen noktalarda maksimum hassasiyet gösterilmesi yönünde iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Özellikle göçmen kuşların güzergahı ile kuş popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde izolasyon çalışmalarına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Doğayı, çevreyi korumanın vatandaşlık görevi olduğu bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."