ÇEDAŞ, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), yeni yılı karşılarken abonelerine kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji tüketiminin yoğun olacağı yılbaşı gecesinde ÇEDAŞ bünyesindeki 111 kişilik nöbetçi ekip, olası arızalara anında müdahale edebilmek için hazır bekleyecek. 2018’e girerken kullanıcılarına kesintisiz enerji sağlamayı amaçlayan ÇEDAŞ, iki gün boyunca planlı kesintileri iptal etti

2017’nin son ve yeni yılın ilk gününde abonelerinin enerji sıkıntısı yaşamaması için hazırlıklarını tamamlayan ÇEDAŞ, hizmet verdiği bölgelerde alarmda olacak. 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018’de Sivas, Tokat ve Yozgat için nöbetçi amirlikler belirleyen ÇEDAŞ, SCADA uzaktan kontrol merkezinden de arızalara müdahale edecek. Oluşabilecek arızalara karşı Sivas’ta 44, Tokat’ta 34, Yozgat’ta 33 nöbetçi arıza onarım ve bakım personeli görev alacak. ÇEDAŞ ayrıca 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerindeki tüm planlı kesintileri iptal ederek bu günlerde enerji akışının kesintisiz olmasını sağlayacak.

Hizmet verdiği her noktaya kaliteyi götürmeyi amaçlayan ÇEDAŞ, 2018 öncesi yaptığı bakım ve onarım çalışmalarına da ağırlık verdi. 2018’e girerken tüketicilerin enerji sorunu yaşamaması için ÇEDAŞ ekipleri Sivas, Tokat ve Yozgat kırsalında 373 trafoyu yeniledi. Kullanıcıların daha kaliteli hizmet alması için “Her Sokak Aydınlık” projesi kapsamında ise 2017 yılında 7 milyon 500 bin lira yatırım ile 50 bin armatürün değişimi gerçekleştirildi. ÇEDAŞ, jeneratörlerinin yakıt ikmali ve bakımını da tamamlayarak yılbaşı için hazır hale getirdi.

Yeni yılda da abonelerine en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını tamamladıklarını belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Yılbaşı öncesi ve gecesi, vatandaşlarımızın enerji ve aydınlatma konularında herhangi bir sorun yaşamamaları için arıza onarım ve bakım ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak. Ekiplerimiz, abonelerimizin yeni yılda enerji sorunu yaşamaması için gerekli bakım ve onarım işlemlerini tamamladı. Enerji tüketiminin artacağı yılbaşı gecesinde ekiplerimiz görevleri başında olacak." ifadelerini kullandı.

ÇEDAŞ’a 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerinde ulaşmak isteyenler için Alo 186 Çağrı Merkezi 24 saat hizmet verecek. Ayrıca aboneler, herhangi bir elektrik kesintisi yaşadığında 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp ihbar hattından yetkililere ulaşabilecek.